Omrop TIP: In oaze fan rêst midden yn de stêd

Predikante Tjitske Hiemstra hat de Oergong oprjochte en der is no krekt in boekje fan har hân útkommen, mei de titel 'Verlangen naar Bezinning en Bezieling'. Yn dit boekje sjocht se werom op it ûntsteansproses fan de Oergong, op wat der groeid is yn dy jierren en op har eigen groeide spiritualiteit.

Dreamen

Hiemstra kaam op it idee fan in hûs fan stilte troch twa dreamen. Yn beide dreamen kocht se in hûs. Doe't se oaren dêroer fertelde en derby sei oan hokker strjitte it hûs stie dat se yn har dreamen kocht hie, reagearre ien mei de opmerking dat der yn Rotterdam in strjitte is mei dy namme. En dat yn dy strjitte in hûs fan stilte stiet.