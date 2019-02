Sulver foar Epke Zonderland by wrâldbeker yn Melbourne

De Sinees Zhang Chenglong krige de brûnzen medalje. Yn de finale turnde Zonderland in sterke oefening mei as eleminten in Cassina en in kombinaasje fan de Kolman-Gaylord 2.

Goede start

Zonderland hie him freed op it nipperke pleatst foar de rekstôkfinale yn Melbourne. Nettsjinsteande in fal sammele er genôch punten om troch te gean. De turner is bliid mei syn sulver. It is in goede start fan it jier, sa lit er op sosjale media witte.