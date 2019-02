Automobilist ferwûne by iensidich ûngelok op krúspunt Quatrebras

De brânwacht koe de bestjoerder út de auto befrije. Dêrnei waard dy troch ambulânsepersoniel behannele en oerbrocht nei it sikehûs. By it ûngelok rekke de auto fan it slachtoffer swier skansearre en is troch in berger ôffierd.

It krúspunt by Quatrebras hat in skoftke ôfsletten west foar it ferkear. De oarsaak fan it ûngelok wurdt ûndersocht.