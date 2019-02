Ferromming by SC Hearrenfean: "Dit hadden we hard nodig"

De ferdigener kopte foar it skoft in hoekskop fan Kobayashi binnen en wie dêrmei ferantwurdelik foar de comeback fan SC Hearrenfean: "Die goal gaf ons een boost. Maar we moesten nog meer scoren. We kwamen hier niet voor een punt, maar voor drie punten."

Op de fraach wat der yn it skoft sein is, laket Høegh: "We hebben een goede peptalk gehad."