UNIS Flyers pakke kopposysje BeNe League tsjin Ahoud Devils

De Flyers hiene tsjin de Devils in goeie kâns om de kopposysje yn de BeNe League oer te nimmen. As nûmer 2 stienen se twa punten efter koprinner Herentals. Om koprinner te wurden moast dus wûn wurde fan nûmer fiif Ahoud Devils út Nijmegen.

Yn de earste perioade giene de teams lang lykop. De Devils krigen twa kear in powerplay mar koene dat oerwicht net omsette yn in doelpunt. Omt ek de Flyers net ta skoaren kamen, wie de de rêststân 0-0.

Foarsprong foar Flyers

Yn de twadde perioade waard dan dochs skoart. It wie Aldo van Aalderen dy't de Feansters op foarsprong sette nei in assist fan Ronald Wurm. Lang koene de Flyers net geniete fan dy foarsprong, want fiif minuten letter makken de Devils de 1-1 út in powerplay.