LDODK wint tige spannende wedstriid fan KZ

LDODK stevich tredde

Troch it ferlies fan KZ en ek fan Fortuna stiet LDODK no stevich op it tredde plak, fiif punten foar KZ en seis foar Fortuna út Delft. De kommende wiken wacht LDODK noch in swier programma. Nije wike giet LDODK op besite by koprinner TOP, dêrnei folget in thúswedstriid tsjin nûmer 2 PKC.