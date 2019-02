Hearrenfean docht goeie saken yn knotsgekke wedstriid tsjin Fortuna Sittard

Nei in lange bal fan âld-Cambuurspiler Calvin Mac-Intosh, dy't syn debút makke foar Fortuna Sittard, mocht Lazaros Lamprou samar oannimme en sjitte. Ferdigener Hornkamp wie fiersten te let, en keeper Hahn koe fiskje.

Feansters yn de efterfolging

Hearrenfean moast dêrnei op syk nei doelpunten. Johnsen besocht it en ek in frije skop fan Kobayashi seach der gefaarlik út. It spul gie op en del sûnder dat ien fan beide klups écht grutte kânsen krige.

Nei yn lyts heal oere helle Michel Vlap út fan achttjin meter, mar syn skot waard oer de latte tikke troch keeper Koselev fan Fortuna. Oan de oare kant kaam Fortuna der rap út by in counter en koe Warner Hahn mar krekt rêde op it skot fan Semedo.

Fortuna nei 2-0, Hearrenfean fynt oansluting

Dy counter hie in warskôging wêze moatten foar Hearrenfean. Twa minuten letter kaam Fortuna der wer út, en dizze kear wie it wol raak. Nei in foarset fan Novakovich koe Ljouwerter Mark Diemers de 2-0 meitsje.

Tsien minuten foar it skoft wie der in kâns foar Rienstra om de Feansters werom yn de wedstriid te bringen, mar hy seach dat Koselev syn skot pakte. Yn de blessueretiid fan de earste helte wie it raak foar Hearrenfean. Ferdigener Daniel Høegh koe frij ynkoppe by in hoekskop fan Kobayashi.