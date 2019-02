Kuiertocht om net trochgean sânwinning te fieren

Underweis fertelde natuergids Marten Wesselius oer de bysûndere natuer en it ûntstean fan it lânskip. De gemeenteried fan de Fryske Marren stimde koartlyn tsjin de plannen foar in yndustriële sânwinning foar de kust nei in breed ferset út de streek en troch natuerorganisaasjes.

Protestboerden by de dyk

Oeral yn de streek stean de protestboerden noch by de dyk. Allinnich in oanwizing troch de minister fan ferkear en wettersteat of in útspraak fan de Ried fan Steat kinne der noch foar soargje dat de plannen dochs noch trochgean. Mar Wesselius rekkenet der eins op dat it foarby is mei de sânwinning yn de Iselmar op dit plak noch foar it begûn is.