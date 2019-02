Letitia de Jong trettjinde nei earste dei WK Sprint

Letitia de Jong stiet trettjinde yn it algemien klassemint nei de earste dei fan it WK Sprint op Thialf. Op de 500 meter waard se fjirtjinde mei in tiid fan 38,45. Op de 1000 meter wie der in trettjinde plak nei in tiid fan 1.16,39. Nao Kodaira út Japan hat de lieding, Sanneke de Neeling, dy't by it Gewest Fryslân sit, stiet ferrassend sânde.