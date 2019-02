ONS Snits kânsleas ûnderút tsjin Hoek

Hoek is de nûmer trije fan de tredde difyzje, ONS stiet trettjinde. Wa tocht hie dat Hoek nei in busreis fan 312 kilometer út Seelân wei net skerp oan de wedstriid begjinne soe, kaam fan in kâlde kermis thús. Yn de earste minút makke Kyle Doesburg der 1-0 foar Hoek fan.

Efkes letter mocht dyselde Doesburg in penalty nimme en wie it al 2-0. Nei tweintich minuten wie de wedstriid definityf dien doe't Hoek der ek noch 3-0 fan makke. Rik Impens skoarde prachtich mei in stiftbal.

Hoek fuotballet wedstriid út

Yn de twadde helte makke Tom Arissen de 3-1, mar twa minuten stie it alwer 4-1 foar Hoek troch in eigen goal fan Serge Fatima. Gianni Tiebosch makke der noch 5-1 fan.