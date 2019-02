Fryske bedriuwen litte harren sjen op SVR beurs Grins

Nettsjinsteande dat fakânsjegongers hieltyd wat lúkser op fakânsje wolle giet it ek altyd noch goed mei de lytsskalige campings neffens Lina Dekker fan It Kroese Beamke. It bliuwt neffens har altyd dreech om te mjitten wat in beurs opsmyt.

Op 1 april giet it campingseizoen wer iepen. At it wer sa'n moaie simmer opsmyt as foarich jier is fansels wol de fraach.