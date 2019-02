Primeur mei reade loper by it Lichtpunt

Modellen toane net allinnich klean mar ek lampen, berneweinen, boartersguod, skilderijen en keunst sille oer de loper gean. Der wie sneontemoarn al betiid filefoarming yn Kollumersweach. Der wurde oer de hiele dei sa'n 3000 minsken ferwachte. It Lichtpunt is foaral bedoeld foar minsken dy't net safolle jild om hannen ha. Sa waard op de reade loper in troupak oanbean foar twintich euro, wylst sa'n pak nij wol tûzen euro kostje kin. En neffens in meiwurker fan It Lichtpunt is it pak noch sa goed as nij. In grutte ferkeap as sneon wurdt twa kear per jier hâlden. It eksperimint mei de moadeshow hat de meiwurkers fan it Lichtpunt goed foldien.