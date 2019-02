Monumintale pleats yn Spangea fersakket net fierder, mar skea is grut

Neffens it Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek rinne ien miljoen huzen yn ús lân risiko troch de lege grûnwetterstân. Pieter Dekker yn Spangea pleitet foar it ferheegjen fan dy wetterstân, al seit er dat der ek rekken hâlden wurde moat mei de boeren. Dy hawwe belang by in lege wetterstân.