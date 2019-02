Bruorren De Vries op fiifde en sechde plak yn Luleå, Kleibeuker wurdt twadde

Maratonrider Bart de Vries fan It Hearrenfean is sneon fiifde wurden by de Grand Prix 5 yn it Sweedske Luleå. Hy wie dêrmei de bêste Fries. Syn broer Bob út Haule waard sechde. Sjoerd den Hertog wûn de wedstriid, folge troch Robert Post op it twadde plak en Mart Bruggink as tredde. Lieder yn it klassemint bliuwt Crispijn Ariëns.