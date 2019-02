Sam Hendriks nei thúsferlies tsjin Dordrecht: "We zijn te slap"

De spits wie ek net tefreden oer de ynstelling fan de spilers fan Cambuur: "We zijn te slap. Ook al loopt het voetballend niet, dan moeten we hem over de streep trekken en meedogenloos zijn. Dat zijn we niet."

It beslút fan de skiedsrjochter om de bal op de stip te lizzen en de wedstriid tydlik stil te lizzen koe net op sympaty rekkenje fan Hendriks: "In mijn opzicht was het geen strafschop. Ik vond het overdreven van de scheids dat hij hem stillegde. In elk stadion wordt wel eens wat gegooid. Beetje kinderachtig."