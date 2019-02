Ard de Graaf: "Ik snap de frustratie maximaal"

De Graaf hat net sjoen wat der allegear op it fjild smiten is, mar woe de wedstriid wol útspylje. De wedstriid koe pas fierder nei't de speaker it publyk oansprutsen hie. "Ik heb ook niet alles gezien. Het enige wat ik weet is dat we naar binnen zijn gegaan en dat we het publiek tot rust gemaand hebben. Waar mogelijk, want ik snap de frustratie ook maximaal."