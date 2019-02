Sealfuotbalsters Drachtster Boys behelje lytse oerwinning

Avanti ferliest

Avanti út Stiens hie minder sukses. Sy koene yn in oantreklike wedstriid net op tsjin Os Lusitanos út Amsterdam. Nettsjinsteande dat it yn it begjin fan de wedstriid noch gelykop gie, stie it oan de ein fan de wedstriid dochs in 9-4 stân op it skoareboerd yn it foardiel fan de Amsterdammers.