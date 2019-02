SC Cambuur - FC Dordrecht flak foar tiid staakt

De thúswedstriid fan Sportklup Cambuur tsjin FC Dordrecht is freedtejûn flak foar tiid staakt by in 1-1 stân. Dordrecht krige in minút foar tiid in strafskop krige. Supporters achter de goal smieten mei guod op it fjild, wêrûnder glêzen bier. Skiedsrjochter Christiaan Mulder staakte doe de wedstriid. Op dat momint wienen der noch sa'n seis minuten blessueretiid te spyljen.

Letter mear.