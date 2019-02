Dramatyske jûn foar Cambuur: ferlies en wedstriid tydlik stillein

Dy lêste treffer wie foar de statistiken. It wie in dramatyske jûn foar Cambuur. De Ljouwerters, dy't op 2 novimber foar it lêst wûnen yn it eigen stadion, sakje mei it ferlies nei it fyftjinde plak. Boppedat moat de klup freezje foar in straf, om't Mulder de wedstriid stillei.

It is in "zwarte avond", sei Cambuur-trainer René Hake by de parsekonferinsje. "Terecht verloren en zwaar balen. En dat de wedstrijd twee keer wordt stilgelegd is ook zwaar balen."