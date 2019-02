Glêsfezelstriid Weststellingwerf: Kabelnoord beskuldige fan te hege taslach

Beide bedriuwen sitte yn in fûle striid om de klanten yn Weststellingwerf. Foar bewenners yn it bûtengebiet, rekkenje de bedriuwen in taslach fan 15 euro. Neffens Glasvezel Buitenaf rekkenet Kabelnoord dêrboppe-op nochris 7 euro en dat mei net. Glasvezel Noord basearret har op ynformaasje dy't op de webside fan Kabelnoord stiet.

"Onze vraag is of dit niet in strijd is met de door de provincie gestelde voorwaarden voor het verstrekken van de lening, die over een maximum toeslag van 15 euro spreekt", skriuwt Glasvezel Buitenaf. Kabelnoord hat noch net reagearre.