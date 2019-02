Nederlân en België wolle Koloniën van Weldadigheid as Europeesk Erfgoed

Europeesk Erfgoedlabel

It Europeesk Erfgoedlabel is in inisjatyf fan de Europeeske Uny en wiist lokaasjes oan dy't in belangrike rol spile ha yn Europa en it ta stân kommen fan de Europeeske Uny. It label jout in byld fan de mienskiplike skiednis en kultuer fan Europa en wol dêrmei bydrage oan de dialooch tusken de Europeeske Uny en har boargers. De keazen lokaasjes moatte harren benammen ynspanne foar edukative aktiviteiten foar jongerein.

Yn Nederlân ha op it stuit it Fredespaleis, Westerbork en it Ferdrach fan Maastricht it label.