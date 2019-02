CDA Fryslân wol finansjele tafaller brûke foar sinneparken

It ôfrûne jier waard dúdlik dat plannen foar sinne-enerzjy op ferskate plakken yn Fryslân yn de problemen drigen te kommen, omdat der gjin goede ynfrastruktuer foar de enerzjy is. Dat wie ûnder oare sa by de ferdielstasjons yn Bûtenpost, Easterwâlde en Holwert.

Op dy plakken is de fraach nei de duorsume stroom heger as de kapasiteit. Dêrom moatte de netten en de ynstallaasjes útwreide wurde.

Winst heger as ferwachte

De provinsje is grutoandielhâlder fan Alliander en rekkene op in dividintbydrage fan 12 miljoen. Omdat de winst fan Alliander heger útfoel as ferwachte, wie der lykwols in tafaller. Dêrom ûntfangt de provinsje goed 18 miljoen. As it oan it CDA leit, wurdt dat jild no dus brûkt foar in flugger en sterker elektrisiteitsnet yn Fryslân.