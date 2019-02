150e bertedei Freule Clara Jacoba: "Se hat hiel wat ynfloed hân yn Wommels"

Noch alle jierren krije de winners fan de Freulepartij in byldzje fan de filla fan de freule as priis. En de partij hat noch hieltyd in protte útstrieling, seit Van der Velde. "It wurdt organisearre troch in hiel soad minsken, allegear frijwilligers. En sûnt in pear jier is der in aparte stichting, los fan de keatsferiening. Dat rint hiel goed."

Van der Velde, dy't begjin dizze iuw seis jier lang foarsitter wie fan de partij, hat noch hiel wat meimakke yn dy perioade. "Foaral in hiel soad wetter. Earst yn 2001, doe't Wommels wûn. We giene troch it doarp mei muzyk, mar doe kaam der in dikke tongerbui. De majoretten fleanen op de Van Sminialeane alle kanten út."

De krêft fan it doarp

In jier letter wie it noch slimmer mei it reinwetter. "Op de dei foar de Freule hiene we earst tritich milimeter wetter. De jûns noch in kear. Alles wie yn ûnstjoer: minsken kamen mei wetterstofsûgers, we ha pript yn it lân. We koene de oare dei keatse, mar dy middei foel der wer in bui. Wer tritich milimeter. Doe ha we it ôfsein en binne we in dei letter fierder gien, mei de lêste acht partoeren."

"Dan sjochst de krêft fan it doarp: de hiele tribune wie troch de frijwilligers op it fuotbalfjild wer yninoar setten. Dat bliuwt je by. Dat heart by it histoaryske barren."