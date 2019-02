IIsfontein Dokkum lang om let iepene

De iisfontein yn Dokkum hat fertraging oprûn, om't it in technysk yngewikkeld projekt is. Boppedat moat it produsearjen fan it iis enerzjyneutraal barre. Dat bart mei enerzjy dy't opwekke wurdt troch sa'n hûndert sinnepanielen op it dak fan it gemeentehûs.

Hegere kosten

De iisfontein is in stik djoerder útfallen. Hy kostet yn totaal sa'n 700.000 euro, de ferwachting wie 470.000 euro. Hy is dus mar leafst 230.000 euro djoerder, en is hjirmei de djoerste fan alle fonteinen. De totale kosten fan alle alve fonteinen binne ek heger: dy falle 500.000 euro heger út. Sawat de helte fan dy ekstra kosten binne dus foar rekken fan de iisfontein.

De provinsje is de lûker fan it projekt en lit witte dat de gemeenten mei inoar foar de ekstra kosten opdraaie moatte. De provinsje is noch yn oerlis mei de belutsen gemeenten hoe't se dit ferdiele sille.