Ben Rienstra: "Je leert voetbal dan heel snel relativeren"

Hearrenfean-middenfjilder Ben Rienstra fertelt oer in jier lyn, doe't syn soan ynienen op de Intensive Care lei. Hy spilet no in goed healjier by Hearrenfean, moast efkes wenne yn it begjin, mar is no hielendal op syn plak. Hy praat oer syn plak op it middenfjild, it 15e plak op de ranglist en oer syn soantsje Raphaël.

Te pletter skrokken

"Het was september vorig jaar, toen ik ons zoontje in bed zag liggen tijdens zijn middagslaapje. We schrokken ons te pletter en zijn meteen naar de huisarts gegaan. Ik zag wel aan zijn gezicht dat het mis was." Ben Rienstra is op dat stuit spiler fan Willem II en wennet yn Brabân. "We zijn doorgereden naar het ziekenhuis en daar gingen alle alarmbellen af. Ze hadden zo'n bloedwaarde in zestig jaar nog nooit meegemaakt."

Op dat stuit ha se gjin idee wat der mei Raphaël oan de hân is. Hy leit tsien dagen yn it sikehûs en it duorret lang foardat se witte wat der er krekt hat. "Ze noemden leukemie en andere mogelijkheden. Daar werd je allemaal niet vrolijk van. Ze hebben zelfs oproepen gedaan op tv, omdat ze niet wisten wat het was." Lang om let kaam it allegear goed. "Het bleek een zeldzame auto-immuunziekte te zijn. Hij heeft een bloedtransfusie gekregen en zijn lichaam heeft zich zelf hersteld. Daar waren we natuurlijk ontzettend blij mee. Afgelopen september zijn we weer in het ziekenhuis in Nijmegen geweest en is het dossier gesloten."

"Je gaat toch anders denken"

Troch dy ûnderfining stiet Rienstra wol wat oars yn it libben. "Het klinkt misschien allemaal wat overdreven, maar je gaat toch anders denken. Laat het duidelijk zijn: ik wil altijd winnen. Nog steeds. En voetbal heeft altijd een belangrijke rol in mijn leven gespeeld en dat doet het nog steeds. Maar je gaat wel anders naar bijvoorbeeld een wedstrijd kijken. Daar waar ik normaal een week ziek was van een nederlaag, heb ik dat nu minder. Het belangrijkste in mijn leven zit hier thuis."

Ben Rienstra en Judith ha yntusken ek in dochter: Estelle. Se hast in jier âld. Doe't se ferline jier berne waard, siet Rienstra nachts yn it sikehûs. Hy twivele efkes, mar reizge nei Kerkrade foar de belangrike degradaasjestriid tsjin Roda JC. Syn ploech Willem II wûn en hy skoarde de iennige goal.