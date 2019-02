Hille Saakstra (34) nije bûnscoach muorrekeatsen

Ljouwerter Hille Saakstra wurdt de nije bûnscoach fan it muorrekeatsen by it KNKB. Earder siet de 34-jierrige Saakstra al by de keatsakademy as koördinator. Hy is ek belutsen by it Nederlânsk Iepen muorrekeatsen, dat yn jannewaris yn Frjentsjer holden waard.