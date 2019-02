Letitia de Jong oer WK Sprint: "Top tsien soe hiel moai wêze"

It is krekt njoggen oere west as ferskate dielnimmers oan it WK sprint it iis fan Thialf opkomme. De lêste training foar it WK ferrint rêstich. Sa no en dan in rûntsje op tempo, mar meastentiids is it útride foar de manlju en froulju. Ek Team IKO is oanwêzich. Letitia de Jong, dy opfalt om't se as iennige in oranje pak oan hat, hat sa no en dan oerlis mei trainer Erwin ten Hove.

"It gefoel is goed"

"It binne altyd rêstige trainingen sa foar it WK. Mar it gefoel is goed", seit De Jong nei de training. "It is foaral technysk noch wat lytsje dinkjes oanskerpe." It mei dúdlik wêze, Letitia de Jong kin net wachtsje oant it WK sneon begjint. Ek har trainer hat dat sjoen: "Ze staat er prima voor. Ze heeft de hele week goed kunnen trainen en ik denk dat ze een prima toernooi kan gaan rijden dit weekend."

Wêr wol Letitia einigje?

It is in klassike fraach. Wat binne de ferwachtings foar dit WK? De Jong wit net goed hoe't se antwurd jaan moat: "Ik wol gewoan fjouwer goede ôfstannen ride. As it gefoel dan goed is, folgje de tiid en de klassearing fansels wol. In plakje yn de top tsien fan it einklassemint soe hiel moai wêze."

Ten Hove is krekt wat stelliger as syn pupil: "Je bent tevreden als je sporter het beste uit zichzelf haalt. Als je dat in dit geval gaat vertalen naar een uitslag, dan denk ik dat we heel tevreden mogen zijn met een plek bij de eerste acht van het eindklassement."