Steatsboskbehear wol foks op ôfstân hâlde mei stroom

It is foar it tredde jier op rige dat der stroomrasters yn de Sweagermieden, flakby De Westereen, pleatst wurde. Op dy wize moat in gebiet fan 18 bunder beskerme wurde. Ek by Koudum en Warkum binne stroomrasters pleatst. Op de lêste lokaasje is dat dien troch It Fryske Gea.