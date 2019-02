Trije oanhâldingen nei harddrugsûndersyk yn Noardeast-Fryslân

De plysje hat ferline wike trije minsken oppakt by in ûndersyk nei harddrugs yn Noardeast-Fryslân. Twa fan har komme út Dokkum en binne tusken de 25 en 60 jier âld. Fan de oare fertochte is net bekend wêr't dy krekt weikomt. It ûndersyk rjochtet him op de hannel yn harddrugs yn Dokkum en De Westereen.