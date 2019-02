Berging auto yn grêft Ljouwert net sa rap ferrûn as hope

Uteinlik is de auto op de kant tild. Yn it wetter dreau in grutte lading oalje. Dy sil opromme wurde troch de gemeente. De berging luts in soad taskôgers.

De bestjoerder fan de auto soe de kontrôle oer it stjoer ferlern wêze by it nimmen fan de bocht. Dy persoan is sels út de auto kaam. Ambulânsepersoniel hat de bestjoerder ûndersocht en nei it sikehûs brocht.