Grutte skea by ynbraak fuotbalferiening Noardwâlde

By in ynbraak by fuotbalferiening Olyphia yn Noardwâlde is yn de nacht fan tongersdei op freed in soad skea oanrjochte. De dieven ha it tagongsstek fuorthelle, de measte ferljochting stikkenslein, kabels loslutsen en in grutte foarried iten en drinken meinaam. Ek is der in jildbedrach út de kas stellen.