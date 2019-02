Undersyk nei Noardseesykte kin úteinsette

De sykte begjint as in bern twa jier is. It begjint mei problemen mei it lykwicht, wêrtroch't in bern faak falt. Dêrnei kriget er spierskokken as er rinne of wat pakke wol. Yn de pubertiid wurde de symptomen slimmer: swiere epilepsy-oanfallen en in grutte kâns op in fergroeide rêch. Hjirtroch sitte hast alle pasjinten fan harren 13e jier ôf yn in rolstoel. De libbensferwachting is by in diel fan de pasjinten beheind, omdat de epileptyske skokken op in gegeven momint net mear mei medikaasje ûnder kontrôle te hâlden binne.