Gemeente Ljouwert liet oanbod foar de oanskaf fan grûn nij buorskip sjitte

De gemeente Ljouwert hie plannen om dêr 350 wenten te bouwen. Ferline wike waard bekend dat it der mar sa'n 200 wurde en dat it nije buorskip deun njonken de beide oare buorskippen, Techum en de Klamp, oan boud wurdt. Omwenners binne poer, want har wie by ferkeap fan de grûn of de wente de belofte dien dat der frij útsicht wêze soe.

Yn de brief fan it kolleezje oan de ried oer de bouplannen stiet dat it de gemeente net slagge is alle needsaaklike grûn oan te skaffen. It giet om in stik oan de eastside fan de Wirdummerfeart. Kurator Van der Hel sprekt dat yn in brief oan it gemeentebestjoer en alle fraksjefoarsitters tsjin.

It gefolch is dat der no minder romte is foar de bou fan wenningen. Dat romtetekoart soarget derfoar dat de wenten tichter lâns de Wâldwei boud wurde en dat der in lûdswâl nedich is. Yn de oarspronklike plannen wurdt útgien fan in akoestysk lânskip om it lûd fan de dyk te dimpen.

Gemeente kaam der net út mei de kurator

De gong fan saken is opfallend. Yn Ljouwert is op it stuit in grut ferlet oan betelbere wenten. De kommende jierren moat foars byboud wurde om dêroan foldwaan te kinnen. De gemeente Ljouwert fynt it dêrom ek bysûnder spitich dat se der mei de kurator net útkaam binne. In wurdfierder seit yn in reaksje: "De gemeente heeft de curator in 2017 een concreet zakelijk voorstel gedaan. Tot en met maart 2018 zijn we daar niet uitgekomen. Daarbij hebben we gewezen op de urgentie van onze woningbouwopgave."

Mar om't de partijen der ûnderling net útkamen hat de gemeente derfoar keazen sels fierder te gean mei it útwurkjen fan de plannen. Fierder kin de wurdfierder net yngean op fragen, om't earst de ried fierder ynformearre wurde moat.

Samar petearen stopset

Yn de brief dy't yn it besit is fan Omrop Fryslân skriuwt Jan van der Hel dat hy lang mei de gemeente yn petear west hat, mar dat dy petearen sûnder opjefte fan reden stopset binne. Van der Hel: "Ik begrijp het echt niet. Als curator wil ik graag praten, maar de deur zit dicht."

De grûn wie earder yn it besit fan MegaHome. Dat bedriuw gie yn 2016 fallyt. It liet in skuld fan 268 miljoen euro achter. It bedriuw hie yn Ljouwert meardere grûnposysjes.