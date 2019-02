Undernimmers Dokkum klear foar de iisfontein: "Lit de minsken mar komme"

Jeltsje is wiis mei de fernijde Markt. "It stie fol mei auto's, it is no in plein wurden. Der binne ek bankjes dêr't minsken even sitte kinne." It kostet wol in flink oantal parkearplakken. Der wiene 68 en no kinne der mar 28 auto's parkearje.

Van der Gang fynt dit noch wol in probleem. "De ûndernimmers hawwe alles goed oppakt, no is de gemeente oan set. Der lizze allegearre plannen, hjir mei wol wat faart mei makke wurde." De gemeente lit witte dat se oan in plan wurkje om de ferlern giene plakken te kompensearjen.