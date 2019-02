Dokkumse muzikante Esther de Jong bringt earste klip en album út

"Meters diep is geïnspireerd op een wandeling die ik maakte met een groep songwriters, tijdens een uitje. We liepen op een pad waarlangs allemaal grote bulten aarde lagen. Maar die aarde leek te bewegen, dus wij stopten met lopen en gingen die bulten even van dichtbij bekijken. Het bleken gigantische hopen van duizenden, krioelende rode mieren te zijn", fertelt De Jong oer it ferske.

Esther de Jong is kommende wike live te sjen yn Noardewyn by Omrop Fryslân. Der spile se de ôfrûne jierren ek alris.