Kollum: "Timmy"

Ik bin in foarstanner fan opfanghûnen, mar omdat dy gauris in rêchsek hawwe, wie in puppy miskien dochs better, mar al in protte drokte. Myn sûne ferstân sei dat it sa ek wol lekker rêstich wie, myn hert gong in oare wei. Dus seach ik regelmjittich op it ynternet oft der net earne in leuke hûn wie en nei skoften sykjen, beljen en guon sjoen te hawwen, seach ik ôfrûne tiisdei in prachtige puppy op Marktplaats.

In krusing tusken in Berner Sennen-mem en in Sint Bernard-heit en der wiene noch twa swart-wite rikels. Ik miende dat it by in partikulier wie, mar nei wat sneupwurk kaam ik derachter dat it dochs in fokker/kennel wie, yn it suden fan it lân. En dêr sitte ek in protte breafokkers dy't sike hûntsjes út it bûtenlân ferkeapje of hûnen yn swinestâlen hâlde om non stop mei te fokken.