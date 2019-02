Minsken dy't freedtemoarn harren gerdinen iepen diene, seagen net in soad. Yn Fryslân, mar ek yn oare provinsjes yn it noard- en súdwesten fan it lân, is der nammentlik sprake fan tichte dize. It sicht is dêrby minder as 200 meter. De mist kin tige hinderlik wêze foar it ferkear.