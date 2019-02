Jonge Fryske boeren moatte stipejild diele mei pulsfiskers

Dat der no in ekstra greep út it potsje dien wurdt, fynt Folkerts foarbarich. "Wy fine de situaasje fan de fiskers net bêst. At sy stipe nedich hawwe en dat kin út dit potsje, dan binne wy dêr foar. Mar it moat net sa wêze dat wy ús doelen dêrtroch net helje."

Noch gjin begrutting

It AJF hat noch gjin begrutting opsteld en wit noch net oft it budzjet ôfdwaande wêze sil foar har doelstellings. Dêrom wol de organisaasje net dat it bedrach no al fierder opdield wurdt.

"Wy moatte it hjir goed mei-inoar oer ha. Wêr't ik my wol soargen oer meitsje, is dat it sa hurd hinne en wer kin, dat de polityk dingen sa gau bystelle kin. Dat fyn ik in kwealike saak."