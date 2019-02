Auto te wetter yn it sintrum fan Ljouwert

De auto wie op 'e hichte fan de Westerplantaazje yn de Noarder Stedsgrêft telâne kaam. De ynsitters wiene al út de auto, wêrnei't de helpferliening ôfskaald waard.

De oarsaak fan it ûngelok is net bekend. De auto is folslein ûnder wetter ferdwûn. In berger sil mei help fan in dûker de auto út it wetter helje.