Utwreiding fleanfjild Lelystêd tsjin de wet sizze aksjegroepen

Yn de klup binne tal fan bewennersgroepen út it noarden, midden, westen en easten fan it lân ferienige. Se hat grutte beswieren tsjin it fleanfjild en makket harren foaral soargen oer it lûd. SATL wol dat de iepening fan Lelystêd Airport útsteld wurdt oant 2023. Dan moat it loftrom op 'e nij yndield wêze. Hjirtroch moat de lûdsoerlêst ôfnimme, omdat dan heger flein wurde kin. It mear as twahûndert siden tellende rapport is oanbean oan it ministearje fan Ynfrastruktuer yn it ramt fan de ynspraakproseduere. Yn dy proseduere binne al mear as achttûzen reakjes binnenkaam.

Nei de rjochter

De iepening fan fleanfjild Lelystêd is al twa kear útsteld. It stiet no yn de planning foar takom jier. SALT sil nei de rjochter stappe as it kabinet de plannen trochset.