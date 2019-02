Fiskers net bliid mei plan Rykswettersteat

Foar Barbara Holierhoek fan fiskersferiening Hulp in Nood fielt it oft se de fiskers fergetten binne. "Zo'n 35 vissers willen wel helpen met opruimen op zee. Alle dagen treffen ze nog spullen aan als ze aan het vissen zijn, maar ze lopen ook veel schade op door de spullen. Het zou mooi zijn als ze een tijdje de spullen op kunnen vissen, dan scheelt dat later ook een hoop papierwerk voor het verhalen van schade."

De fiskers biede harren help al wiken oan by Rykswettersteat, mar dy sein dat se gjin help koördinearren en der is oant no ta noch neat oan feroare. Ek hat de fiskersferiening harren help oanbean oan de reder MSC sels, ek dêr ha se noch neat fan heard.



Op it foarstel fan de fiskers wurdt neffens Holierhoek net reagearre om't se tinkt dat Rykswettersteat wâl aktiviteiten skiedt fan aktiviteiten op see. "Dit plan is voor de wal gemaakt. Ik denk dat wij naar een andere divisie van Rijkswaterstaat moeten stappen om nog iets gedaan te krijgen."