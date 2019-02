Foarútsjen op iepening tentoanstelling 'Geschenk uit de Hemel'

Myn heit wie net maklik

Gosse groeide op yn in húshâlding mei 8 bern. "Ik hie in siik suske en der is in trijeling berne. Dat wie útsûnderlik foar dy tiid. Dêrtroch krigen sy altyd in soad oandacht en skeat dat der by my wolris yn." Ek it kontakt mei syn heit wie net maklik. "Myn heit wie net maklik te benaderjen. It wie in dominante man, wy moasten ús ôfstimme op him om kontakt te krijen."

It iennige wêrtroch't hy wol in klik fielde mei syn heit wie keunst en skilderjen. "We binne in protte op paad west en dat wie echt ús manier om kontakt te ha. Wy koene dan nei dingen sjen en prate oer de kleuren en hoe't it ta stân kaam wie. Nim no ris de stoel yn it skilderij. Wy ha der skoften oer praat. Oer watfoar kleur it wie, wêr dy kleur wei kaam en hoe it makke is."