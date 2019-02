Wrâldpremjêre Stellingwarver film 'Daor klept de klokke weer' yn Ljouwert

De film is al yn 2017 opnaam mei in soad spilers en figuranten út de regio. Foar regisseur Thomas Rovers út Grins wie it syn earste 'grutte' film en dus in flinke útdaging. Mei inoar ha sa'n 60 oant 70 minsken oan de film meiwurke. De organisaasje yn hannen fan de Stellingwarver Skrieversronte en It Europeesk Buro foar Lytse Talen.

De premjere fan 'Doar klept de klokke weer' is in pear keart útsteld, ûnder oare troch sykte. No is it op 21 febrewaris einliks safier, en it is net in tafallige datum want is de Ynternasjonale dei fan 'e memmetaal.