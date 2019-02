Fryske kameraman Thomas Overal mei filmje by de paus: "It wie krekt in popkonsert"

"In pear dagen fan tefoaren bellen se my oft ik ek mei woe om nei it Vaticaan te gean foar in dokumintêre", fertelt Overal. "In Amerikaanske keunstneres woe graach in skilderij oanbiede oan paus Fransiscus. Ik sei, dat moat altyd wêze."

It is net sa maklik om it Vaticaan yn te kommen, hielendal net mei in kamera. "Gelokkich hiene sy alles regele, dus wy gongen moai achter har oan. Der binne noch tsientûzen oare minsken dy't sa'n audiïnsje bywenje. It is krekt in popkonsert, net te leauwen."