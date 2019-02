Oortwolkfontein Frjentsjer mooglik net mear permanint oan om tsjerke te sparjen

De fontein sil net ferpleatst wurde

Wethâlder De Pee is bekend mei dizze krityk, mar kin har net folle foarstelle by it mooglik ferpleatsen fan de fontein. "Juist op deze locatie komt de fontein prachtig tot z'n recht. Het voegt echt wat toe aan de binnenstad. De kerk staat er al heel lang, in weer en wind, die komt echt niet meteen in de problemen door een nieuwe fontein." Mar, om skea oan it monumint foar te kommen sille Waadhoeke en tsjerkfâdij it effekt fan wetter en wolk op de gevel fan de tsjerke hiel kritysk hifkje, sa is ôfpraat.