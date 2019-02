Fryske sjoernaliste Bette Dam skriuwt boek oer Talibanlieder Mullah Omar

Omar stoar yn 2013 oan TBC. Dat hy nea pakt is troch de Amerikanen liket hast in wûnder, as we it ferhaal fan Dam lêze. De Amerikanen hiene twa kear yn it hûs west dêr't hy ferbleau, mar ha him dochs net fûn.

Dam hat in soad minsken ynterviewd om har boek te skriuwen. Se woene har graach harren ferhaal fertelle en dat hie Dam net ferwachte. "Ik tocht dat it foar in frou miskien bêst lestich wêze soe, mar se wienen enoarm gastfrij. Der is ek seker dy kant fan it ferhaal oer Afganistan. It is fansels in hiel oare wrâld, mar ik fûn it makliker as ik tocht."

It boek 'Op zoek naar de vijand' wurdt tongersdeitejûn presintearre yn Amsterdam.