HEA! In fêst kontrakt foar 60-plussers

Lize van der Veen en Tiemen de Haan hawwe lestige jierren hân yn harren wurk as grûnwurkers. Doe't se op kantoar komme moasten by de baas, tochten se dat se dien krije soene. Mar beide mannen krigen in fêst kontrakt oanbean, en dat is bysûnder as je boppe de 60 jier binne.