Natuerreisgids foar hiele Waadgebiet

Der is al in hiel soad skreaun oer it Waad en dat is ek net sa hiel frjemd. Yn 2017 is it gebiet keazen ta it moaiste natuergebiet fan Nederlân. By dy priis hearde ek in echte natuerreisgids en dy is tongersdei presintearre. It is in saneamde 'crossbill guide' fan de Nederlânsk-Europeeske stichting mei deselde namme.