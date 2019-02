Bergsma en Ketellapper-Zielman gripe neist winst Grand Prix yn Sweden

De manlju riden tongersdei 100 kilometer en de froulju 80. De omstannichheden wiene dreech: de temperatuur yn Lulea lei sa'n tsien graden ûnder nul. By de manlju waard it in einsprint wêryn't Hekman te fluch wie foar Bergsma en Ariëns. Dy lêste, ynwenner fan Wolvegea, fiert it klassemint oan.

By de froulju moast in groepke fan trije útmeitsje wa't de oerwinning pakke soe. Uteinlik wie Schouten it rapste. Ketellapper-Zielman en Kleibeuker einigen as twadde en tredde. Dêrtroch bliuwt Ketellapper-Zielman wol boppe-oan stean yn it klassemint. Manon Kamminga waard fiifde en stiet yn it klassemint noch altyd twadde.