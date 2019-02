Trije programma's fan Omrop Fryslân nominearre foar NL Award

By de dokumintêres tinget Fryslân Dok De Joadske Brulloft fan Annet Huisman mei nei de titel. Yn de kategory 'Eigen Nieuws' giet it om it item oer de Fryske readbûnte kij, dy't mei útstjerren bedrige binne. Yn de kategory 'Beste Radioprogramma' is "Einliks mysels..." : Marc Sander waard Manon Eline Veere fan Buro de Vries kânshawwer.

De NL Awards binne in inisjatyf fan de haadredakteuren fan regionale omroppen. De prizen wurde útrikt by it jierlikse kongres foar meiwurkers fan regionale omroppen: it NL Media Event. Der binne seis kategorieën mei elk trije nominaasjes.

Op 27 maart wurdt bekend hokker programma's ek echt in NL Award wûn hawwe.